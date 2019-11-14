Minika FEST M1 AVM’de miniklerle buluşacak

BUGÜN NELER OLDU

en çok izlenen çocuk kanalları Minika Çocuk ve Minika Go karakterleri ilk kez M1 Adana AVM'de çocuklar ile buluşmaya hazırlanıyor. M1 Adana AVM, çocuklar için çok özel bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Minika FEST, Türkiye'de ilk kez 4 muhteşem etkinlik aynı alanda bir arada M1 Adana AVM'de gerçekleşecek. Çocuklar için tüm yaş gruplarını kapsayan yeni etkinlik konsepti ile "İstanbul Muhafızları, Koyun Shaun, Littlest PehShop ve Macreacı Yüzgeçler" çocuklara eğitici ve eğlenceli saatler yaşatacak. Çocukların yakından takip ettiği sevilen kostüm karakterler, teknoloji ve zeka oyunları, boyama alanları, gün boyu süren eğlenceler ile minika FEST 16 –24 Kasım tarihleri arasında M1 Adana AVM'de gerçekleşecek.