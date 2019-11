Erhan Özmen: Katma değer ve kalkınma hayatımızı nasıl tasarladığımıza bağlı

BUGÜN NELER OLDU

Tasarım ya da dizayn (design) deyince aklınıza sadece bir binayı ne bileyim bir masayı ya da bir bardağı üretimden önce kağıda dökmek mi geliyor? Aslında bu durum değişeli çok oldu hepimiz biliyoruz.Yani artık sadece üreteceğimiz ürünleri tasarlamak değil maddi ve manevi kazanç sağlayan tasarım hayatımızın her alanında bizimle olan bir olgu. Akşam yemeğindeki kuru fasulye tabağı önünüze gelirken üzerine bir dal taze fesleğen konuyorsa bu da bir tasarım, bir güzellik, bir farklılık olabiliyor. Belki yemek boyunca eşinizle bu fesleğenin kuru fasulyeyi nasıl da başka bir boyuta taşıdığı üzerine keyifli bir sohbet yaparak akşamınıza değer katacaksınız.Tasarım bulunduğumuz çağın büyüsü… Marka olabilmenin, trend olabilmenin, kazanmanın, keyif almanın sihirli sözcüğü… Bakın hafta başında ihracatçılarımız için güzel bir karar açıklandı Cumhurbaşkanı kararıyla. Son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine deverilecek. Daha önce bu limit 1 milyon dolardı. Gayet güzel bir haber... Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. İşte Yeşil pasaportumuzu alıp yurtdışına pazarlamaya veya araştırmaya gittiğimizde bizi diğerlerinden ayıracak sihirli sözcük de "design"… 14 Kasım'da İstanbul'da, Türkiye'de tasarım kültürünün oluşmasına ve Türk tasarımcıların dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayan Design Week Turkey 2019 başladı. Haliç Kongre Merkezindeki etkinlik yarın son bulacak. Bu yıl 4. kez düzenlenen Design Week Turkey ile tasarım kültürünü geliştirmek, tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve tasarımın endüstriye kattığı değeri artırmak amaçlanıyor. TİM tarafından organize ediliyor. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de dediği gibiDünyanın bir numaralı un ihracatçısıyız. Eğer bu gücü devam ettirmek istiyorsak una da tasarım katmalı değerini yükseltmeliyiz. Una da ne tasarım olacak demeyin. Öyle bir akım var ki şu an dünyada beslenme üzerine tüm bildiklerimiz değişiyor. Unun içerisine ekleyeceğiniz vitamin ve mineraller, doğal tohumlardan üretilmiş unlar, lifli unlar… Ambalaj ve saklama koşullarında yaratacağınız farklılıklar… "Yani neden senin ununu satın alayım ki ?" sorusuna "çünkü benim fiyatım ucuz" dışında vereceğinin cevaplar bulabilmektir tasarım. Yaratıcılıktır, sanattır, değerdir. Aslında her şey hayatımızı nasıl tasarladığımızla başlıyor. Kuru fasulyeyi pilavın üzerinde sunmak mı fark yaratır yoksa bir dal fesleğenle süslemek mi?