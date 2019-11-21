Gökhan Gündoğdu’ya ABD’de bir ödül daha

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BUGÜN NELER OLDU

Holding- Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan bir ödülle daha Türkiye'ye döndü. Yurt içinde ve Yurt dışında ülkemizin ve Adana'nın gelişimi için sürekli çalışmalar yapan ve eğitim yatırımlarını 'Türkiye'nin geleceğine yatırım' mantığı ile hız kesmeden devam ettiren Dr. Gökhan Gündoğdu'nun ABD'de aldığı önemli ödül bölgede heyecan yaratırken, tebrik mesajları yağdı. ABD'de, TOA ve Amerikan Ticaret Odası tarafından 5'ncisi düzenlenen 'TOA Awards 2019 Ödül Töreni' Washington Ticaret Odası'nda gerçekleşti. Dr. Gökhan Gündoğdu, "Türkiye'nin gelişimi için yaptığı katkılardan" dolayı Uluslararası seçici jüri tarafından ödüle layık görüldü. Bölgeden ödül alan tek kişi olan Dr. Gökhan Gündoğdu ile beraber bu yıl aralarında ABD eski İcişleri Bakanı Ryan Zinke, Azerbaycan ABD Büyükelçisi Elin Süleymanov, TCA Başkanı Lincoln McCurdy gibi iki ülke ilişkilerinin gelişimine büyük katkıda bulunan 10 Türkiye dostu isim daha ödüllendirildi. Gecede Türkiye'de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak için müzayede düzenlendi. Müzayede de çeşitli sanatçıların tabloları yer aldı. Dr. Gökhan Gündoğdu, New York'ta yaşayan başarılı sanatçı, başka bir Adanalı olan Hulis Mavruk'un eserini müzayededen Gündoğdu Vakfı adına yardım amaçlı alarak Washington'daki Türkiye Büyükelçiliğine armağan etti.