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Başkonuş’ta renk cümbüşü

Giriş Tarihi: 26.11.2019
Başkonuş’ta renk cümbüşü
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ Başkonuş Ormanı'nda sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar farklı renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı orman, yağlı boya tablosunu andırıyor. Merkez Onikişubat ilçesinin Yaylaüstü, Yenicekale, Topçalı, Saygılı ve Rahmacılar mahalleleri sınırlarında yer alan Başkonuş Ormanı'nda sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları renk değiştirmeye başladı. Karaçam, köknar, sedir, meşe, kayın ve gürgen ağaçları, yeşilin yanı sıra, sarı ve kırmızının tonlarını almaya başladı. Endemik türlerin de olduğu yaklaşık 500 çeşit bitki türünü de bünyesinde barındıran 16 hektarlık Başkonuş Ormanı, havadan çekilen görüntüler sonrasında ortaya çıkan manzara yağlı boya tablosunu anımsatıyor.
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Başkonuş’ta renk cümbüşü
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