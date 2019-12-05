Burunun yeniden şekillenmesi hayatı kolaylaştırıyor

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yönelik operasyonların her yönüyle çok iyi planlanması ve incelikle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Acıbadem Adana Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Güllü Solmaz Korkmaz, hastaların 'gerçekçi' beklentilerinin olmasının da ameliyat başarısını artırdığına dikkat çekti. Dr. Güllü Solmaz Korkmaz, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de estetik cerrahi ameliyatları içerisinde en yaygın olarak uygulanan rinoplasti (burnun yeniden şekillendirilmesi) hakkında detaylı bilgiler verdi, önemli uyarılarda bulundu. Estetik burun ameliyatı olarak da bilinen rinoplasti, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de en çok uygulanan estetik cerrahi operasyonları arasında yer alıyor. Rinoplastiyle burun boyutu küçültülebiliyor veya büyütülebiliyor, burun ucunun ve kemerinin şekli değiştirilebiliyor, burun deliklerinin genişliği daraltılabiliyor ve burunla üst dudak arasındaki açı değiştirilebiliyor. Aynı zamanda doğumsal bozukluklar veya yaralanmaya bağlı olarak oluşan şekil bozuklukları ve solunum problemleri de rinoplasti ile giderilebiliyor.