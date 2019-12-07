Acil durumlarda saniyeler çok önemli

BUGÜN NELER OLDU

Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. İpek Gülin Ağar günümüzde acil tıbbi hastalıklar, afetler ve şiddet olaylarının sık görülmekte olduğunu ve bu nedenle, hasta veya yaralının yaşam şansını artırmak, oluşabilecek komplikasyonları önlemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak için hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin zorunlu hale geldiğini vurguladı. Ağar acil sağlık hizmetlerinin; acil bir hastalık ya da kaza sonrası ortaya çıkan, zaman kaybı olmaksızın müdahale gerektiren durumlarda, hasta ya da yaralının yaşamının ve yaşam kalitesinin korunması için, konusunda özel eğitim almış ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan tüm sağlık hizmetlerini kapsadığını söyledi. Dr. Ağar, sistemik hastalıklar veya yaralanmalar sonrası oluşabilecek hasarı en aza indirmek ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek için tıbbi bakım ve müdahale sağlamanın ve hastanın bir sağlık kuruluşuna güvenli bir şekilde naklinin acil sağlık hizmetlerinin temel hedefleri arasında yer aldığını ifade etti .