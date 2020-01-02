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Kompozisyon yarışmasında Yakın Doğu birinci oldu

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Kompozisyon yarışmasında Yakın Doğu birinci oldu
Radyo Güven Müdürlüğü tarafından 21-25 Aralık Şehitler Haftası nedeniyle milli bilinci güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Rumların Soykırım Saldırısına Karşı Kıbrıs'ta Türk Halkının Varoluş Mücadelesi" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında, Yakın Doğu Koleji kompozisyon dalında birincilik ödülünün sahibi oldu. Radyo Güven Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışma finalinde, Kompozisyon kategorisinde Yakın Doğu Koleji 10 YKS öğrencisi Salih Kerem Ertürk, " Varoluş Mücadelesi" isimli kompozisyonuyla seçici kurul tarafından birinciliğe layık görüldü. Ertürk, birincilik ödülü olarak dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi.
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