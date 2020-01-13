Genç atıcıların rol modeli: Safiye Sarıtürk

Türkiye'de atıcılık sporuna önemli katkı sağlayan illerin başındaki Kahramanmaraş
'ta genç sporcuların hedefi, Avrupa ve dünya rekoru kıran milli atıcı Safiye Sarıtürk g
ibi olmak... K.Maraş Gençlik ve Spor Müdürlüğü
'nün il genelinde yaptığı taramalardan seçilen genç atıcılar, Hanefi Mahçiçek Stadı
'nın yanındaki atış poligonunda idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa ve dünya rekoru kıran milli atıcı Sarıtürk
gibi taramalardan seçilen sporcuların kimi 5 yıl, kimi de 5 ay önce atıcılığa başladı. Genç yetenekler, örnek aldıkları Sarıtürk gibi Türkiye'ye madalya kazandırmak istiyor.
Sporculardan Mehmet Zahit Darendeli,
6 yıl önce atıcılık sporuna başlasa da şimdiden önemli başarılar elde etti. Önlerinde örnek bir Safiye Sarıtürk bulunduğu belirten Mehmet Zahit Darendeli, "Onun seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz. Uluslararası şampiyonlukları olan Safiye gibi olmayı amaçlıyoruz. Önümüzde güzel bir örnek"
dedi. Tuba Tatlı da bir yıldır bu sporla uğraştığını, 'ablam' dediği Sarıtürk'ün başarılarından etkilenerek daha çok çalıştığını aktararak, "Ailem ilk başta tepki verdi ama yeteneğimi görünce desteklediler"
diye konuştu.
'ONLARI GÖRÜNCE AZMİM ARTIYOR'
Annesinin
tavsiyesiyle atıcılık sporuna başladığını anlatan Harun Cömert, "7 aydır spor yapıyorum. Ailemin ve hocamın desteğiyle başarılı bir sporcu olmak istiyorum" dedi. Atıcılık branşında uluslararası hakem olan Muammer Gökahmetoğlu ise, "Atıcılık sporu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın desteğiyle çok iyi bir yerde. Türkiye'de atıcılıkta Kahramanmaraş'ın yeri çok güzel. Gençleri gördükçe çalışma azmim artıyor" yorumunu yaptı.