Genç atıcıların rol modeli: Safiye Sarıtürk

Türkiye'de atıcılık sporuna önemli katkı sağlayan illerin başındaki'ta genç sporcuların hedefi, Avrupa ve dünya rekoru kıran milli atıcıibi olmak...'nün il genelinde yaptığı taramalardan seçilen genç atıcılar,'nın yanındaki atış poligonunda idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa ve dünya rekoru kıran milli atıcıgibi taramalardan seçilen sporcuların kimi 5 yıl, kimi de 5 ay önce atıcılığa başladı.Sporculardan6 yıl önce atıcılık sporuna başlasa da şimdiden önemli başarılar elde etti. Önlerinde örnek bir Safiye Sarıtürk bulunduğu belirten Mehmet Zahit Darendeli,dedi. Tuba Tatlı da bir yıldır bu sporla uğraştığını, 'ablam' dediği Sarıtürk'ün başarılarından etkilenerek daha çok çalıştığını aktararak,diye konuştu.Annesinintavsiyesiyle atıcılık sporuna başladığını anlatan Harun Cömert, "7 aydır spor yapıyorum. Ailemin ve hocamın desteğiyle başarılı bir sporcu olmak istiyorum" dedi. Atıcılık branşında uluslararası hakem olan Muammer Gökahmetoğlu ise, "Atıcılık sporu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın desteğiyle çok iyi bir yerde. Türkiye'de atıcılıkta Kahramanmaraş'ın yeri çok güzel. Gençleri gördükçe çalışma azmim artıyor" yorumunu yaptı.

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