Kafede vurulan genç adam hastanede öldü

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36 yaşındaki Bedirhan Baykara bir kafede henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; Bedirhan Baykara arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye geldi. Bir süre sonra kafeye gelen şüpheli Baykara'ya tabancayla ateş ederek yaraladı. Zanlı bir arabaya binip kaçarken göğsünden yaralanan Baykara'ya kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı Baykara daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri otomobil ile kaçan zanlının peşine düştü. Polis şüphelinin kaçtığı otomobili olay yerine 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde buldu. Bu arada Baykara ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise her yerde zanlıyı arıyor.