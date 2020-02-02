Bu oyuncakları gören şaşırıyor

BUGÜN NELER OLDU

pişmiş küçükbaş hayvanların kafa kemiklerinden yapılan oyuncak at ve develer görenleri şaşırtıyor. Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, eskiden annelerin çocukları için kemikleri birleştirip oyuncak haline getirdiğini belirterek, "Geçmişte, oyuncağın sıfır atık mantığı üzerinden yürütüldüğünü görüyoruz. Bizde bu düşünce ile yoka çıktık" dedi.Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi Nazlı Kantarcılar, "Geçmişte kullanılmış olan oyuncakları gün yüzüne çıkarmak ve unutturmamak adına bu işleri severek yapıyoruz" diye konuştu.