Fedakar anne

birinde zeka geriliği diğeri ise lösemi hastası olan iki oğluna gözü gibi bakan anne Fatma Kamurbay, herkes tarafından takdir topluyor. Bir an olsun çocuklarından utanmadığını, gittiği her ortama götürdüğünü vurgulayan anne Kamurbay, "Ne mutlu bize böyle evlatlarımız var. Bazen diyorum özel bir çocuğum var, kendimi çok özel hissediyorum. Üstün değilim ama özelim çünkü böyle iki evladım var. Bazı anneler çocuklarının özel olduğunu saklıyor, söyleyemiyor. Ne kadar mutlu, dünyanın en şanslı insanı bizleriz. Niye bir başkası değil de biz? Bunlar bizim en güzel mucizelerimiz." diye konuştu. Sarıçam ilçesinde yaşayan 17 yıllık evli Fatma ve İbrahim Kamurbay çifti, ilk çocukları olan Buğra'yı 15 yıl önce kucaklarına aldı. Doktorların zeka geriliği rahatsızlığı olacağını söylemesine rağmen hamileliğini sonlandırmayan anne Fatma Kamurbay, her şeye rağmen oğlunu doğurduğunu ve bu kararından bir an olsun pişmanlık duymadığını ifade etti. Oğlu Buğra'nın ilk adımlarını 6 yaşında attığına, yıllarca beklediği "Anne" kelimesini ise ancak 7 yaşında duyabildiğine işaret eden anne Kamurbay, her şeye rağmen çektiği sıkıntıların üstesinden geldiğini belirtti. Evladının iyileşmesi için çaba harcayan ailenin 8 yılın ardından ikinci çocukları Eray sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Ancak anne Kamburay, küçük oğlu Eray'a 2,5 yaşında lösemi teşhisi konulmasıyla yıkıldı. 15 yıl büyük oğlunun sağlığı için çaba sarf eden anne Fatma Kamurbay, 4 yıldan fazla bir zamandır küçük oğlunun tedavisi için uğraşıyor. Her iki oğlu için fedakarlığı esirgemeyen Kamurbay, "Bana bir şey olsa Buğra ne yapacak diye 8 yıl sonra Eray'ı doğurmayı düşündüm. Eray dünyaya geldi ve her şey çok iyiydi. Sağlık sorunu yok, o kadar mutluyuz ki 2,5 yaşında bir hasta oldu, kansızlık çıktı ve lösemi teşhisi konuldu. Eray'ın tedavisi devam ediyor" dedi.

