Girne Üniversitesi’nden öğrencilere ücretsiz kayıt

Üniversitesi, yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve (Kovid 19) pandemisi nedeniyle yurt dışı eğitimlerine ara vermek zorunda kalan KKTC vatandaşı öğrencilere, eğitim aldıkları bölümlerine uygun 3 derse kadar ücretsiz kayıt imkanı sunuyor. Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin alacakları derslerin uluslararası kredi sistemine uygun transkriptinin öğrenim gördükleri üniversitelere verilmek üzere kendilerine verileceği kaydedildi. Girne Üniversitesi'nin online eğitim derslerinden yararlanmak isteyen ve yurt dışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler uzem@kyrenia.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve parola alarak, istedikleri derslere kayıt yaptırabilecekler. Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay, çok zor ve sıkıntılı bir süreçten geçildiğini, pandemi nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan KKTC'li öğrencilere böyle bir katkıda bulunmak istediklerini söyledi.