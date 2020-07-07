Evleri kül oldu bir tek ‘Paşa’ kurtuldu

ADANA'DA elektrik kontağından çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Mehmet-Yağmur Tozman çifti yardım bekliyor. İşsiz çift, yangında itfaiye ekiplerinin kurtardığı bir buçuk yaşındaki 'Paşa' isimli köpekleriyle teselli buluyor. Kasaplık yapan Mehmet Aslan ile avukat katibi Yağmur Tozman Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesinde oturmaya başladı. Çift hayatlarını mutlu şekilde devam ettirirken koronavirüs döneminde önce Yağmur ücretsiz izne çıkartıldı ardından da eşi Mehmet işsiz kaldı. Çift evde yokken elektrik kontağından yangın çıktı. Komşuların itfaiyeye haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye evdeki yangını söndürmeye çalışırken olay yerine gelen çift, evde köpeklerinin de mahsur kaldığını söyledi. Bunun üzerine kendisi de köpek eğitmeni olan bir itfaiye eri, alevlerin arasında kalan 1 buçuk yaşındaki 'Paşa'isimli köpeği kurtardı. Evleri yanan işsiz çiftin şuan tek tesellisiyse kurtarılan köpekleri oldu. Yağmur Tozman, "Evde değildim çarşıdaydım. Komşularım aradı ve evinden dumanlar çıkıyor dediler. Ben de hemen eşimi aradım ve ocakta yemek mi unuttun diye sordum. O da ben de çıktım ama hiçbir şey bırakmadım dedi. Öyle deyince korktum ve hemen komşularıma kapıyı kırıp köpeğimi kurtarmalarını söyledim. Paşa'yı itfaiyeciler kurtardılar çok şükür. Evimiz kül oldu ancak Paşamız kurtuldu" dedi.