İki bin yıllık TAŞ KÖPRÜ turizme kazandırılacak

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tarihi Roma yolu ve köprüsü, turizme kazandırılmayı bekliyor. İlçe merkezine 8 kilometre mesafede Çolaklar Mahallesi'nde Karasu Çayı üzerinde bulunan taş köprü, renginin siyah ve bazalt taşından yapılması dolayısıyla "Karaköprü" olarak da anılıyor. Bindirme tekniği ile inşa edilen yapı, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Çolaklar Mahallesi Muhtarı Muhittin Sönmez, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi taş köprüyle ilgili resmi yazışmaların yapılarak önlem alınması hususunda ilgililere durumun aktarıldığını söyledi. Sönmez, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu kapsamında, 2010 yılında sit alanı ilan edilen tek gözlü taş köprü ve köprüye bağlanan Roma yolunun geçmişte Yörükler tarafından da kullanıldığını belirtti.