Sanatçı Dinikeyev üç eserini sergiledi

KOVİD-19 karantina günlerinde sanatçı Asgat Dinikeyev, Kıbrıs Sanat Müzesi için resmettiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, sanatçı Asgat Dinikeyev, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için "Bayramdan Önce, Savaşçı ve Şaman" adını verdiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. 1942 yılında Başkurdistan Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi. 1968 yılında Ufa Sanat Koleji'nin resim bölümünden mezun oldu. Bölgesel, ulusal ve uluslararası sanat sergilerinin katılımcısıdır. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Sanatçısıdır. Tataristan Cumhuriyeti Fahri Sanatçısıdır. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi üyesidir.