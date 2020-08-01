Portakal ağacı odununu kömüre dönüştürüyorlar

Osmaniye'de, portakal ağacı odunlarından, özel yöntemlerle 15-40 gün boyunca yakılarak elde edilen mangal kömürleri, Kurban Bayramı'nda yoğun talep görüyor. Türkiye'nin dört bir yanına mangal kömürü gönderdiklerini belirten üreticiler, "Portakal ağacı, mangalda daha güzel oluyor. Çıtırdama yapmaz, ateş atmaz, ete zarar vermez o nedenle çok tercih edilmektedir. Diğer kömürler eti çabuk yakmaktadır" diye konuştu. Merkeze bağlı Dervişli Köyü E-90 otoyolu yanında kiralanan arazide mangal kömürü işçisi olarak çalışan Yunus Aydın, verimden düşen portakal bahçelerini bulup kestiklerini belirtti. Portakal ağacı odununun mangal kömürüne dönüşme hikayesini anlatan Aydın, "Kökleri temizledikten sonra alt tabanı kuruyoruz. Üstüne ise beden ağaçlarını dizerek büyük bir ocak oluşturuyoruz. Üstünü ise saman ve toprak ile kapatıp içerisine ateş bırakıyoruz. Büyüklüğüne göre bu ocaklarımız 15 -20 gün yanıyor, bazen bir aydan fazlada sürebiliyor bu işlem" dedi. Doğma büyüme bu işin içinde olduğunu ve 7 yıldır da düzenli olarak çalıştığını söyleyen Özkan Aydın ise kömür yapımı için bölgede sadece portakal ağaçlarının kullanıldığını belirterek, "Portakal ağacı, mangalda daha güzel oluyor. Çıtırdama yapmaz ateş atmaz, ete zarar vermez o nedenle çok tercih edilmektedir. Diğer kömürler eti çabuk yakmaktadır" şeklinde konuştu.