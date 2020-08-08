Çağ Üniversitesi bölgenin gururu

Çağ Üniversitesi, YKS başarılarına göre hukuk fakültesi bulunan vakıf üniversiteleri sıralamasında 3. Sıradaki yerini aldı. Ulusal ve uluslararası başarılarıyla grafiğini her geçen gün yükselten Çağ Üniversitesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce de hukuk alanında Türkiye dereceleri elde eden Çağ Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) hazırladığı , "Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları 2020" raporuna göre 'YKS Başarılarına Göre Hukuk Fakültesi Bulunan Vakıf Üniversiteleri" sıralamasında 3. sırada yer aldı. Alanlarında uzman akademisyenleri bünyesinde bulunduran ve dünya standartlarında eğitim veren üniversitede, ÖğretimÜyesi MYO Müdürü Prof. Dr. İlhan Öztürk, ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarının; bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksini kullanarak 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturduğu en etkili bilim insanları listesinde yer almayı başardı. 100 bin civarı üst düzey bilim insanın yer aldığı halka açık listeye "https:// data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/1/ files/51ba39a5- 4de9-4c79-b180-f0ca4d5747ed" adresinden ulaşılabilir.