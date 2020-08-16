Yüreğir Belediye şantiyesi yenileniyor

Yüreğir Belediyesi'nin PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü yenileniyor. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Kamu kaynaklarını doğru kullanarak daha yaşanabilir bir Yüreğir için çalışıyoruz" dedi. Bünyesinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün yanı sıra Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü'nü bulunduran Yüreğir Belediyesi şantiyesi, bakım ve onarımdan geçirilerek yenileniyor. Çalışma büroları, demir atölyesi, inşaat ve yol birimlerine ait atölyeler, makine ikmal bakım ve onarım atölyeleri ile tüm araçların park edilebileceği araç parkı Yüreğir ilçe sakinlerine yakışır bir şekilde daha verimli hizmet üretilmesi amacıyla modernize ediliyor. Bu kapsamda alınan 7 adet çöp kamyonu, 6 adet çöp taksi, 3 adet mini süpürge, 2 adet cenaze aracı, 9 adet çift kabinli kamyonet, 2 adet kazıcıyükleyici, 1 adet asfalt yama silindirinden oluşan toplam 30 yeni araç Yüreğirlinin hizmetine sunuldu.