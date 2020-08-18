Yunus Bülbül’den Tosyalı’ya beste

İSKENDERUNLU sanatçı Yunus Bülbül, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'ya, yaptığı çalışmaları ve verdiği desteklere sürpriz besteyle teşekkür etti. Başkan Başkan Fatih Tosyalı da yapılan bestenin kendisini duygulandırdığını söyledi. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, sanata ve sanatçıya her zaman büyük önem verdiklerini belirtti. Türk sinemasının ünlü oyuncularından, Yönetmen Yapımcı, Besteci ve Sanatçı Yunus Bülbül ve eşi Serap Bülbül, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Belediye olarak rutin hizmetlerimizin yanısıra bir çok sanatsal ve kültürel etkinlik düzenledik, düzenlemeye devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında da bir çok başarılı çalışmaya imza attık. Bilindiği üzere pandemi süreci devam ediyor. İnşallah bu süreç bitecek.Tekrar halkımızla bir çok sanatsal etkinlikte tekrar buluşacağız. Ünlü sanatçımız Yunus Bülbül, Türkiye'de birçok sanatsal başarıya imza atmış hemşerimizidir. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.