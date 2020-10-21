Tuncer, hikayeleri ile yolculuğa çıkardı

GAZİANTEPBüyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Söyleşileri programı, "Medeniyetin Kalbine Yolculuk" başlığı ile şair-yazar Serdar Tuncer'in katılımıyla gerçekleşti. Gelenekten geleceğe bir köprü kurmak, milli değerleri inşa etmek, dini ve manevi kodlarımızı canlı tutmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü kuruluşlar Daire Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan Medeniyet Söyleşileri'nin sekizinci konuğu televizyon program yapımcısı ve sunucusu, şair-yazar Serdar Tuncer oldu. Programda sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat edildi. Tuncer, koronavirüs sürecinde birçok etkinliği ertelendiğinin altını çizerek, bu denli geniş önlemlerin alınarak, usulüne uygun olarak böyle bir etkinliği düzenledikleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.