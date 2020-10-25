Empati için engelli oyuncak bebek üretiyor

Adana'da geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını diz altından kaybeden Zeynep Bademci (40), çocukların engelli bireylere empatiyle yaklaşmasını sağlamak için protezli, engelli amigurumi bebekler üretiyor. Bademci, projesinin ülke genelinde yayılmasını sağlamak için malzeme desteği bekliyor. Adana'da 8 yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonucu sol bacağını diz altından kaybeden Zeynep Bademci, evinde geçirdiği zaman içerisinde, sık iğne tekniğinin oyuncağa uyarlanmış hali olan 'amigurumi' tekniğini öğrendi. Bu yöntemle antibakteriyel iplikler ile sağlıklı ve yıkanabilir amigurumi bebekler yapmaya başlayıp hayata tutunan Bademci, oyuncakların satışını yaparak 2 çocuğunun eğitim masraflarını karşılamaya başladı. Çocukların engelli bireylere olan yaklaşımında farkındalık yaratmak için 'engelli ve protezli amigurumi bebek' yapımına da başlayan Bademci, bu projesinin ülke genelinde yayılması için malzeme desteği beklediğini kaydetti.

İHTİYACIMIZ VAR

Hobi olarak başladığı bu işin zamanla geçim kaynağı olduğunu belirten Zeynep Bademci, "Protezli bir bebek ürettim. Tekerlekli sandalyede bir oyuncak üretmek istiyorum. Kolu ya da gözü olmayan bir bebek yapmak istiyorum. Bu yolla çocukların bizlere empati kurabileceğini düşünüyorum. Dışarı çıktığımızda çocukların 'senin neden elin, neden bacağın yok' diyerek bakışları bizi üzüyor. Onlar da bizi görünce üzülüyor. Bu durumun benimsenmesini istiyorum. Bedensel engelli insanların da daha özgür, korkmadan, üzülmeden dışarıda gezmelerini istiyorum. Benim çocuğumun psikolojisi bozulur diye düşünmesin anneler. En büyük engel sevgisizliktir. Bedensel engellilerin sevgiye, özellikle çocuk sevgisine çok ihtiyacı var" diye konuştu.