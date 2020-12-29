Mersin Üniversitesi’nden Türkiye’de bir ilk

MERSİN Üniversitesi yine önemli bir ilke imza atarak 'Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon' alanında lisansüstü eğitime başlıyor. Mersin Üniversitesi olarak yine bir ilke imza attıklarını belirten Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Mersin Üniversitesi'nin sosyal girişimciliğin akademide kabulünün sağlanmasına yönelik attığı bir adım olarak açtığımız Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Lisansüstü Programı ile sosyal girişimciliğin sürdürülebilir olması ve öneminin anlaşılması hususunda bir ilke imza atmış bulunuyoruz. Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Lisansüstü Programı, üniversitemiz Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü ve Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde tasarlandı" dedi. Rektör Ahmet Çamsarı, "Bu programla katılımcılara üniversite olarak toplumsal fayda odaklı kuruluşlarla kurulan işbirlikleri ile gelişen iletişim ağlarından yararlanarak uygulamalı öğrenim süreçlerinde, akademik araştırmalar ışığında bakış açılarını geliştirme ve vizyon kazanma imkanı sunmaktayız" diye konuştu. Mersin Üniversitesi'nin Türkiye'de akademiye öncülük ederek açtığı Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon lisansüstü programının aralarında Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Yale Üniversitesi, New York Üniversitesi, MIT, Cambridge Üniversitesi, Cornell Üniversitesi gibi önemli üniversitelerin bulunduğu dünyada sadece 28 örneği bulunuyor.