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Soylu, İdliblilere Erdoğan’ın selamını iletti

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Soylu, İdliblilere Erdoğan’ın selamını iletti
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'nin İdlib bölgesinde yapımı devam eden briket evlerde incelemelerde bulundu. Soylu burada Suriyelilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Suriye'nin İdlib bölgesinde Başkan Erdoğan'ın himayelerinde, Hatay Valiliği ve AFAD koordinasyonunda yapımı devam eden briket evlerde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yetkililerden inşa süreciyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra İdlib'de briket evlerde yaşayan Suriyelileri ziyaret eden İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, aile bireyleri ile bir süre sohbet etti ve Suriyeli ailelere Başkan Erdoğan'ın selamını da ileterek, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı. Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hatay Valisi Rahmi Doğan yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel ve Hüseyin Şanverdi, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu'da katıldı.

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Soylu, İdliblilere Erdoğan’ın selamını iletti
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