Afrin ve Azez’deki öğrencilere destek

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl ve Şehitkamil İlçe başkanlığı iş birliğiyle Suriye'nin Afrin ve Azez ilçelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine ve çocuklara mont, ayakkabı, gıda kolisi, maske ve oyuncak hediye edildi. Hazırlanan 100 mont, 500 ayakkabı, 100 gıda kolisi, 1000 maske ve oyuncak Afrin ve Azez'deki üniversitelere ve çocuklara, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habib Özkan, TÜGVA Gaziantep İl Başkanı Mahmut Tekin, TÜGVA Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Satıcı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla dağıtıldı. Katılımcılar, öğrencilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Efiloğlu, ihtiyaç durumunda sınır ötesinde de Suriyeli öğrencilerin yanlarında olduğunu belirtti. Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Özkan da Büyükşehir Belediyesi ve TÜGVA il ve ilçe yönetimlerine teşekkür ederek sürekli desteklerini beklediklerini vurguladı.