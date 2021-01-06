Yenişehir’de 20 binin üzerinde eve girdik

MERSİN Yenişehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, pandemi sürecinde verdikleri hizmetle ilçede 20 binin üzerinde eve girdiklerini söyledi. Başkan Özyiğit, "Biz bu süreçte Yenişehir'de gerek gıda paketleri gerekse de hijyen paketleri olsun hizmetlerimiz ile 20 binin üzerinde eve girdik. Aşevimizden sağladığımız ve şuanda da devam ettiğimiz günlük 600 kişiye 3 çeşit sıcak yemek servisi ve 170 vatandaşımız için de evlere yemek servisi hizmetimize de devam ediyoruz." dedi. Yenişehir Belediyesinin 2021 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının Birinci Birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleriyle yapılan toplantı bir önceki birleşim tutanaklarının özetinin okunmasıyla başladı. Meclis'te 17 madde görüşüldü, 7 madde oy birliğiyle 1 madde ise oy çokluğuyla kabul edilirken, 9 madde oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.