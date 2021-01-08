İhtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı

ADANA'DA işadamı Mehmet Şirin Aksoy'un hukuk fakültesi öğrencisi oğlu Umutcan Aksoy birçok projede ön planda olmaya devam ediyor. Umutcan Aksoy, son olarak ihtiyaç sahibi ailelere çok sayıda gıda, yakacak ve çocuk kıyafetini ulaştırdı. Miniklerin yüzü güldüren Umutcan, "Başarılı bir insan olmadan ziyade, değerli bir insan olmaya çalıştım" dedi Aksoy, "Hayatımda önemle değer verdiğim bir yapım vardır, o da insanlara yardım elini uzatmak" dedi. Umutcan Aksoy, "Ben aile büyüklerimden aldığım örf ve adet ile ilerleyerek her daim yolumu doğru ve düzgün bir şekilde çizdim. Üzerinde durduğum birçok projem daha var, inşallah bunları ilerleyen zamanlarda da basın ile tanıştıracağım" dedi.