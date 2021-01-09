çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı aranması bulunan 10 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, kent merkezindeki hırsızlık olaylarındaki suçluların yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda evden hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan H.K.(20), evden hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezası ile aranan İ.Ç.(26), evden hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan K.G.(39), hırsızlık suçundan 2 yıl hapis cezası ile aranan B.A.(23), işyerinden hırsızlık suçundan aranan F.Ç.(27), Evden hırsızlık suçundan aranan G.Ö.(20), otodan hırsızlık suçundan aranan E.A.(35), hırsızlık suçlarından aranan V.M.(41), M.S.(18) ve B.A.(30) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.