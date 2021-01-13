AK Parti Anamur gençlik kollarına taze kan

AK Parti Anamur Gençlik Kolları Başkanlığına Yunus Emre Aslan atandı. AK Parti Anamur Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Aslan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e, İl Başkanı Cesim Ercik'e, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Işık'a ve Anamur İlçe Başkanı Feyzi Yılmaz'a teşekkür etti. Aslan açıklamasının devamında şunları söyledi: "Küçük yaşlardan bu yana içerisinde samimiyetle, fedakarlıkla ve ilk günkü duygularımızla yol katettiğimiz, lise çağından bu yana çeşitli kademelerinde görev aldığımız, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle; aşkımız, sevdamız, davamız AK Parti'mizin Anamur Gençlik Kolları Başkanlığı şahsıma tevdi edilmiştir" dedi.