Yıkılacak binalarda asbest kontrolü yapılıyor

ve çevre sağlığını ön planda tutan Mersin Yenişehir Belediyesi, yıkılacak binalarda akciğer kanseri başta olmak üzere ciddi hastalıklara neden olabilen 'asbestli madde' kontrolü yapmaya başladı. Asbest, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi'nin 'Kanserojen Maddeler' listesinde yer alıyor. Türkiye'de de asbestin, üretimi, kullanımı ve asbest içeren eşyaların piyasaya sunulması 2010 yılında yasaklanmıştı. Yenişehir ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde yıkılması planlanan bir binada asbestli madde kontrolü yapıldı. Başkan Abdullah Özyiğit, "Asbest, sağlığına son derece zararlı, kanserojen bir madde, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa neden olabiliyor" dedi.