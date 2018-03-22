Manikür nedir ve evde kolay manikür nasıl yapılır?

Tırnak bakımına çok önem veren bayanların vazgeçilmezi arasında yer alan kolay manikür anlatımını sizler için derledik. 3 dakikada yapabileceğiniz manikür ve daha ayrıntılı halini burada bulabilirsiniz.

3 DAKİKADA ETLERİ KESMEDEN MANİKÜR

Toplamda 3 veya 3 buçuk dakika sürecek manikürünüze tırnakları törpü yardımı ile şekillendirme ile başlayın. Sonrasında törpünün sivri kısmı ile tırnakları çok fazla zedelemeden kazımaya başlayınız. Bu kazıma işlemi ölü deriyi ön plana çıkartmak için yapılır. Ölü tırnak etlerinizi jel veya vazelin yardımı ile yumuşatabilirsiniz.

Manikür temizliği için pamuklu çubuğu sağa ve sola hareket ettirerek tırnak etlerini dibe doğru itmeyecek şekilde temizleyin. Tırnak yağları kullanarak yaklaşık 10 dakika bekletebilirsiniz. Daha sonra ojenizi sürebilir, son olarak da el kreminizi sürerek manikürü bitirebilirsiniz.

EVDE MANİKÜR YAPILIŞI

Ölü deri tırnak kökünü bakterilerden ve mikroorganizmalardan korur. Ancak bayanlar genellikle derileri itip açıyor. Birçok insan bu etin nerede ayrılıp, nerede bittiğini anlayamayabiliyor. Dışarıda manikür yaptıracak olursanız kendi manikür aletlerinizi götürünüz. Sebebi ise tırnaklardan kapılabilen ciddi hastalıkların olmasıdır.

Öncelikle tırnaklarınızı keserek maniküre başlayabilirsiniz. Tırnakların suda yumuşatmadan önce kesilmesi gerekiyor. Çünkü suda yumuşayan tırnak, çok rahat yamulup bükülebiliyor. Tırnak şekilleri dörde ayrılır. Bunlar; sivri, oval, yuvarlak ve karedir. Tırnaklarınızı bu vermek istediğiniz şekillere göre törpüleyebilirsiniz. Törpünün tek bir yerde hareket ettirilmesi gerekiyor. Yani tırnağınızı 45 derecelik bir açıyla tutarak tek bir yönde her zaman kenardan ortaya doğru törpülemeniz gerekiyor. Aksi takdirde tırnağınızı istenmeyen bir yerden kırabilirsiniz. Tırnakların yan taraflarına doğru olan yerlerin ince ve esnek bir törpü ile törpülenmesi önerilir.

Törpüleme işleminin sona ermesinin ardından parlatıcılar kullanarak tırnaklardaki renk değişimlerini düzeltebilir ve daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle çok oje kullanılıyor, tırnaklarınız sararıyorsa yapılması tavsiye edilir.

Diğer bir aşama ise bir vazelin veya yumuşatıcı herhangi bir kreminizi portakal çubuğu ile tırnak diplerinize sürün. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ancak bu tırnağın daha hızlı şekilde yumuşamasını sağlıyor. Daha sonra ellerinizin rahatça girebileceği bir kaba ılık su doldurun ve ellerinizi sokun. 5 dakika kadar bekletiniz. Elinizi sudan çıkarttıktan sonra yine portakal çubuğu ile ölü deriyi nazikçe itiniz. Bittikten sonra et pensi ile gerek duymadığınız ölü deriyi ve tırnak etlerinizi kesiniz. Temizlenmeyen etler ve artıklar kenarlarda gözükecektir. Daha sonra tırnaklarınız oje sürülmeye hazır hale gelecektir.