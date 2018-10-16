Allık nasıl sürülür? Allık sürmenin ipuçları...

Allık sürdükten sonra çok az bir miktar da dudaklarınıza ürünü değdirerek daha doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Allığı tam olarak nereye süreceğinizi bilmiyorsanız hafifçe gülümseyin. İşte bu çıkan bölümler başlangıç noktanız!

SÜNGERİNİZ YOKSA…

Eğer krem allık kullanıyorsanız ürünü yanaklarınıza nokta nokta sürün. Ardında ıslak bir süngerle dağıtın. Süngeriniz yoksa yüzük parmağınızla tampon hareketlerle dağıtın. Tüm yüzünüzde içten gelen bir aydınlık ve renk katmak istiyorsanız doğal ve bütün bir görünüm için açık tonlu bir allığınızı göz kapaklarınıza da hafifçe uygulayabilirsiniz.