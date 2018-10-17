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Yumuşak ve parlak saçların sırrı...

Pahalı bakım ürünleri yerine evinizde kolayca yumuşacık ve parlak saçlara kavuşmanız mümkün. Hacimli, parlak ve yumuşak saçlar her kadının hayali… Pahalı bakım ürünleri, nemlendirici serumlar, maskeler ve kuaför ziyaretlerine vakit ayırmak çalışan veya okuyan kadınlar için oldukça zor bir hal alıyor. İşte yumuşak ve parlak saçların sırrı…

Giriş Tarihi: 17.10.2018 16:15
Yumuşak ve parlak saçların sırrı...

DOĞRU ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİ SEÇİMİ

Çoğu saç problemi yanlış saç ürünü seçiminden kaynaklanmaktadır. Saç analizi yaptırmadan saçlarınızı yağlı, kuru ya da yıpranmış olarak tanımlamayın! Örneğin cildiniz yağlı/karma olsa bile saç deriniz kuru olabilir, bu durum sizi yanlış ürünlere yönlendirecektir. Saç tipinizden emin değilseniz mutlaka bir dermatologa danışın. Saç tipinize uyum gösteren bakım ürünleri kullanmanız, saçlarınızı canlandıracaktır.

DOĞAL YAĞLAR KULLANIN

Saçlarınızı yumuşatmak için bire bir olan doğal yağ karışımları özellikle kuru saçlar için vazgeçilmez bir çözüm olabilir. Tatlı badem yağı, jojoba yağı ve Hindistan cevizi yağını karıştırıp saç uçlarınıza uygulamanız kırıkların önüne geçecek ve saç uçlarının sertleşmesini önleyecektir. Aynı zamanda saçınıza parlaklık kazandıracak bu bakım önerisini haftada bir uygulamanız yeterli.

ARGAN YAĞI MUCİZESİ

Saçları yağlı göstermeyen, yokmuş gibi duran ve ekstra parlaklık sağlayan Argan yağının diğer doğal yağlardan farkı düzenli olarak kullandığınızda saçlarınızı ağırlaştırmaması. Bu nedenle duştan sonra saç uçlarına uygulayabilir, hatta Argan yağı içerikli durulanmayan spreyleri saçlarınıza yumuşaklık kazandırması için tercih edebilirsiniz.

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Yumuşak ve parlak saçların sırrı...
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