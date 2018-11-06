Allık nasıl sürülmeli?

ALLIK SÜRMENİN EN KOLAY YOLU

Allık sürmenin en kolay yolu elmacık kemiklerinize yakın bir noktadan başlayarak dairesel hareketlerle şakaklara doğru ilerlemektir. Yüz şeklinize göre bir fırça seçin ancak büyük ve kabarık fırçaları kullanmak her zaman daha rahat olacaktır.

YANAKLARA SADE BİR ŞEKİLDE UYGULAYIN

Allık sürdükten sonra çok az bir miktar da dudaklarınıza ürünü değdirerek daha doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.

Allığı tam olarak nereye süreceğinizi bilmiyorsanız hafifçe gülümseyin. İşte bu çıkan bölümler başlangıç noktanız!

KOYU RENK TERCİH ETMEYİN

Eğer krem allık kullanıyorsanız ürünü yanaklarınıza nokta nokta sürün. Ardında ıslak bir süngerle dağıtın. Süngeriniz yoksa yüzük parmağınızla tampon hareketlerle dağıtın.

Tüm yüzünüzde içten gelen bir aydınlık ve renk katmak istiyorsanız doğal ve bütün bir görünüm için açık tonlu bir allığınızı göz kapaklarınıza da hafifçe uygulayabilirsiniz.