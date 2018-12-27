Her kadın dikkat çekici iri gözlere sahip olmak ister. Derin etkiler bırakan büyük ve buğulu gözlere sahip olmaksa sandığınız kadar zor değil. Birkaç ufak hileyle gözlerinizin ön plana çıkıp daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte gözlerinizi daha büyük göstermenin 8 yolu...
Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:00Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 17:32
1-GÖZLERİNİZE SOĞUK ÇAY POŞETLERİ KOYUN
Özellikle yeşil çay ve papatya çayının yatıştırıcı ve gençleştirici etkileri vardır. Çay, cildinizi sıkılaştırır ve daha uyanık görünmenizi sağlar, yani gözlerinizin daha genç ve daha büyük görünmesini sağlar.