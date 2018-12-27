Gözlerinizi daha büyük göstermenin 8 yolu!

1-GÖZLERİNİZE SOĞUK ÇAY POŞETLERİ KOYUN

Özellikle yeşil çay ve papatya çayının yatıştırıcı ve gençleştirici etkileri vardır. Çay, cildinizi sıkılaştırır ve daha uyanık görünmenizi sağlar, yani gözlerinizin daha genç ve daha büyük görünmesini sağlar.