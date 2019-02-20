Tesbih ağacı yağının saça faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Hindistan'da ve Avrupa'nın sıcak bölgelerinde yetişen tesbih ağacı, uzmanlar tarafından incelenerek inanılmaz faydalarının olduğu ortaya çıktı. Kan şekerini düzenlemeden ateş düşürmeye, kemikleri güçlendirmeden daha bir çok hastalığın çaresi olarak kullanılmaya hazırlanan tesbih ağacı, dünya çapında halk ilaçları olarak geniş bir kullanım geçmişine sahiptir. Her ne kadar sert bir kokusu olsa da, yağ asitleri ve diğer besin maddelerinde yüksektir ve cilt kremleri, vücut losyonları, saç ürünleri ve kozmetikler gibi çeşitli güzellik ürünlerinde kullanılır.

Yapılan araştırmalara göre tesbih ağacı yağı,saç derisi ve saçı besleyen aynı zamanda sağlıklı tutan linoleik, oleik, stearik asitler gibi birkaç yağ asidi içerir. Bu sayede saçlar nemlenerek, parlak ve canlı bir hale gelir.

Kuru, yetersiz beslenmiş veya kaba tüyleri pürüzsüz, ipeksi bir dokuya dönüştüren tesbih ağacı yağı, egzama veya dermatit, kaşıntılı, kuru, kırmızı, pul pul dökülme gibi saç derisinde oluşan sorunları gideriyor.

Neem ağacı olarak da bilinen tesbih ağacının yağı, saçta oluşan bit gibi böceklenmelerin de önüne geçerek, içerdiği insektisidal bileşeni sayesinde oluşan bitlerin hızlıca ölmesini de sağlar.

TESBİH AĞACI YAĞI NASIL KULLANILIR?

Zeytin, avokado , susam yağı veya jojoba yağı gibi baz yağlarla mutlaka seyretilmesi gereken neem yağı, harman içinde% 10 ile % 20 arasında kullanılabilir.

Kokusunun çok keskin olması nedeniyle engellemek için 4 ile 5 damla lavanta yağı ekleyebilirsiniz.

TESBİH AĞACI YAĞI İLE SAÇ MASKESİ



1 çay kaşığı Tesbih ağacı yağı, 3 çorba kaşığı avokado yağı ve 4-5 damla lavanta yağı alın . Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Bunu saç derisine ve saçınıza uygulayın ve hafifçe masaj yapın. 1 saat sonrasında ılık su ile durulayabilirsiniz.