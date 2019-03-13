Aloe veralı şampuan tarifi

ALOE VERALI ŞAMPUAN

Malzemeler:

-300 ml damıtılmış su

-1/3 su bardağı kastil sabunu

-Birkaç damla jojoba yağı

-1 su bardağı aloe vera jeli

-1 kapsül E vitamini yağı

Hazırlanışı:

Bir tencereye rendelenmiş kastil sabunu ve suyu ekleyin, eriyene kadar karıştırın. Ardından aloe vera jeli, E vitamini yağı ve jojoba yağını ekleyin, iyice karıştırın.Karışımı bir şampuan şişesine dökün. Şampuanı kullanmadan önce mutlaka çalkalayın. Aloe vera şampuanını buzdolabında 1 ay kadar saklayabilirsiniz.

ALOE VERA ŞAMPUANININ FAYDALARI

Bu şampuanın içinde yer alan her malzeme, saç için ayrı fayda sağlıyor. Jojoba yağı saçların hızla uzamasını sağlarken aynı zamandan nemlendiriyor, besliyor ve kepeklenmeyi önlüyor. E vitamini, saçlarda yağ üretimini ve pH seviyesini normalleştiriyor, kan dolaşımını artırıyor ve böylece büyümeyi destekliyor.

Aloe vera, anti-mikrobiyal ve mantar önleyici özelliklere sahip. Ayrıca, anti-enflamatuar özelliklerden dolayı saç derisini koruyor. Saçları yumuşatıyor ve ipeksi yapıyor.

KURU CİLTLER İÇİN ALOE VERA MASKESİ

Aloe vera maskesi için kimyasal ürünler kullanmadan cildinizi nemlendirebilirsiniz.

Aloe vera maskesi malzemeleri:

-4 yemek kaşığı aloe vera jeli

-2 yemek kaşığı yoğurt

-6 kaşık taze salatalık suyu

Aloe vera maskesinin yapılışı

Kuru ciltler için aloe vera maskesi yapmak için tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Karışımı temizlediğiniz yüzünüze uygulayın ve eşit derecede dağıtın. 15-20 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık su ile durulayabilirsiniz. Ardından havlu ile hafif hareketlerle bastırmadan ve tahriş etmeden kurulayın. Nemlendiri ile desteklemeyi unutmayın.

Kaynak: Mahmure