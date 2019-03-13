Kistik akneler nasıl geçer? Kistik sivilceye ne iyi gelir?

Kistik akne, gençlerin ve yetişkinlerin maruz kaldığı normal akneden çok daha fazlası olan bir cilt durumudur. Sivilce ve akne türleri içerisinde en sancılısı olan, ağrı ve acı hissinin eşlik ettiği kistik sivilceler, cilt tabakasının epey bir derinlerinde yer alan bir sivilce çeşidi olarak, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin en büyük kabusları arasında yer alıyor. Uzmanların diğer aknelere göre tedavi edilmesinin zor olduğunu belirten kistik sivilcelerle mücadele etmek isteyen çoğu kişi, doktora görünerek, doktor tarafından reçete edilen sivilce ilaçlarını kullanıyor. Kullanılan ilaçların bir faydasını görmediyseniz hem de doğal yöntemlerle kistik sivilcelere müdahale etmek istiyorsanız mutlaka hazırladığımız içeriğe göz atmalısınız.

KİSTİK SİVİLCEYE NE İYİ GELİR?

Kistik sivilceler diğerlerine nazaran dikkat edilmesi gereken, elle sıkma işlemi kesinlikle yapılmaması önerilmeyen bir problemdir.

Kistik sivilceye karbonatla tedavi yöntemi: Güçlü bir antiseptik olan ve cilt bakım maskelerinde sık sık kullanılan karbonat; aynı zamanda doğal bir antibakteriyel olarak, sivilce ve aknelerin yanı sıra kistik sivilceleri de tedavi ediyor. Bir kasenin içerisine 1-2 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Ardından karbonata bir miktar su ilave ederek, karışımın hamurumsu bir kıvama gelmesini bekleyin. Hamur kıvamında olan karışımı cildinizdeki kistik sivilcelerin üzerine uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra cildinizi bol suyla yıkayarak, maskeden arındırın. Ardından cildinize nemlendirici sürün. Bu maskeyi haftada birkaç kez cildinizdeki kistik sivilcelerden kurtulana dek düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Kistik sivilceye elma sirkesiyle tedavi yöntemi: Ciltteki PH miktarını dengeleyen ve cildimizdeki sebum artışını önleyen elma sirkesi, yağlı cilde sahip olan bayanların en büyük doğal cilt bakım malzemeleri arasında yer alıyor. Kokusu nedeniyle pek sevilmese de hafif ve orta şiddetli sivilcelerin yanı sıra iltihaplı sivilceleri de tedavi ediyor. Aynı zamanda elma sirkesi, söz konusu kistik sivilceler olduğunda da üstün bir başarı sergiliyor. Elma sirkesi ile kistik sivilcelerinizi gidermek adına bir pamuğa birkaç damla elma sirkesi damlatın. Ardından pamukla cildinizdeki kistik sivilceleri güzelce silin. Birkaç saat bekledikten sonra cildinizi durulayın. Bu işlemi etkili bir sonuç elde edene dek, her gün düzenli olarak birkaç hafta boyunca tekrarlayın.

KİSTİK SİVİLCEYE İYİ GELEN KİL MASKESİ

Ciltteki fazlalık yağı absorbe eden ve cildi ölü hücrelerden derinlemesine arındıran kil maskesi, cildi temizliyor, doğal bir peeling etkisi göstererek, yeni hücre oluşumunu da destekliyor. Kistik sivilcelerle de mükemmel bir şekilde mücadele ederek, cildin eski sorunsuz ve pürüzsüz görünümüne kavuşmasına yardımcı oluyor.

Kil maskesini hazırlamak için aktardan satın aldığınız bir yemek kaşığı kile bir miktar su ekleyin. Suyu eklerken, bir yandan da karışımı karıştırın. Macun kıvamına gelene kadar su eklemeye devam edin. Macun kıvamında karşımı cildinizdeki kistik sivilcelerin üzerine sürerek, yedirin. Kil maskesi cildinizde kuruduğunda cildinizi bol suyla yıkayın.

Kil maskesini cildinize haftada birkaç kez olacak şekilde uygulayın.