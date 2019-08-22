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Kistik nasıl geçer?

Yüzde en yaygın görülen kistik , kırmızı ve ağrılı bir sivilce türüdür. Normal sivilcelerden farklı olan ve genellikle zor geçen kistik sivilce neden olur, nasıl geçer, tedavi yöntemleri nedir? Tüm bu soruların cevabını sizin için yanıtladık.

Giriş Tarihi: 22.8.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 14:35
Kistik sivilce nasıl geçer?

Kistik ; alın, çene altı, burun üzerinde kendini belli eder ve çok ağrılı bir sivilce türüdür. Normal sivilcelere göre farklı olan kistik sivilce hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Peki, kistik sivilce neden olur? Kistik sivilce nasıl geçer?

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Kistik sivilce nasıl geçer?
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