Kistik sivilce; alın, çene altı, burun üzerinde kendini belli eder ve çok ağrılı bir sivilce türüdür. Normal sivilcelere göre farklı olan kistik sivilce hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Peki, kistik sivilce neden olur? Kistik sivilce nasıl geçer?