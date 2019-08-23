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Karanfilin saça ilginç faydaları

bakımı her mevsim yapılması gerekiyor. Özellikle de yazın saçlarımız daha fazla yıpranmaya müsaittir. Karanfil bakımı ile saçlarınızı güçlendirebilir ve hacim kazandırabilirsiniz. Peki, karanfil ile saç bakımı nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 23.8.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 17:09
Karanfilin saça ilginç faydaları

Yazın, hem havuz hem de deniz suyundan yıpranan saçlarınıza karanfil ile bakım yapmaya ne dersiniz? Karanfil bakımı saçlar için oldukça etkilidir ve aynı zamanda saçlar üzerindeki faydası fazladır. İşte o faydalar...

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Karanfilin saça ilginç faydaları
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