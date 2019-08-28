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sararması nasıl beyazlatılır?

Sarı tırnaklar farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Ancak doğal çözümler sayesinde tırnaklarınızı doğal renklerine döndürebilirsiniz. İşte sarı tırnaklar için doğal çözümleri paylaştık.

Giriş Tarihi: 28.8.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 13:00
Tırnak sararması nasıl beyazlatılır?

Limon
Bu doğal tedavi için tırnaklarınıza bir dilim limon sürmelisiniz. Yanar veya acıtırsa, bir kulak çubuğunu veya pamuk topunu limon suyuna batırabilirsiniz. Daha sonra, limon suyunun 15 dakika boyunca etkisini göstermesine izin verin ve sonra ılık suyla yıkayın.Diğer bir seçenek ise tırnaklarınızı 10 veya 15 dakika limon suyuna batırmak. Daha sonra tırnaklarınızı fırçalayın, suyla yıkayın ve cildin kurumasını önlemek için nemlendirici bir krem uygulayın. Bu doğal çözüm tırnaklarınızın parlamasını da sağlar.

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Tırnak sararması nasıl beyazlatılır?
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