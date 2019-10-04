Kalçası geniş olan kadınlar daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı

Kalçasıgeniş olan kadınlar daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı
Türk kadınları geniş kalçalardan her ne kadar rahatsız olsa da yapılan araştırma sonuçları onları bir hayli sevindirecek. Yapılan araştırmalar fiziksel ve ruhsal açıdan geniş kalçalı kadınların daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Uzmanlar ince bel ve geniş kalçalı olmanın daha sağlıklı ve doğurgan olmayı beraberinde getirdiğini söylüyor
Giriş Tarihi: 4.10.2019 15:16Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 15:51
DÜŞÜK KOLESTEROL DÜZEYLERİNE SAHİPLER
Araştırmalara göre büyük kalçalara sahip kadınların daha düşük kolesterol seviyelerine sahip olduklarını ve şekeri metabolize etmek için hormon üretme olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.