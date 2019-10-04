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olan kadınlar daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı

Türk kadınları kalçalardan her ne kadar rahatsız olsa da yapılan araştırma sonuçları onları bir hayli sevindirecek. Yapılan araştırmalar fiziksel ve ruhsal açıdan geniş kalçalı kadınların daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Uzmanlar ince bel ve geniş kalçalı olmanın daha sağlıklı ve doğurgan olmayı beraberinde getirdiğini söylüyor

Giriş Tarihi: 4.10.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 15:51
Kalçası geniş olan kadınlar daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı

DÜŞÜK KOLESTEROL DÜZEYLERİNE SAHİPLER

Araştırmalara göre büyük kalçalara sahip kadınların daha düşük kolesterol seviyelerine sahip olduklarını ve şekeri metabolize etmek için hormon üretme olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

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Kalçası geniş olan kadınlar daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı
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