Kalçası geniş olan kadınlar daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı

DÜŞÜK KOLESTEROL DÜZEYLERİNE SAHİPLER

Araştırmalara göre büyük kalçalara sahip kadınların daha düşük kolesterol seviyelerine sahip olduklarını ve şekeri metabolize etmek için hormon üretme olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.