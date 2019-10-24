İnce telli saçlar için bakım sırları

SAÇINIZI TEMİZLEYİN

İnce telli saçlar daha az gözenekli saç diplerine sahip olduğu için ağırlaşmaya daha meyilli olan saç tiplerinden biridir. Saçınızı sık sık yıkasanız da gereğinden fazla besleyici yağ ve krem uygulamak saçınızı yağlandıracaktır.

SAÇ KESİMİNİZE DİKKAT EDİN

İnce telli saçlara şekil vermek sanıldığından daha zor olabilir. Bu sebep ile yapılan saç kesimi büyük önem taşır. Yumuşak ve ince katmanlar kullanmak saçınızı daha hacimli gösterecektir.

SAÇ ŞEKİLLENDİRME

İnce telli saçlarınız varsa az yağlı bakım ürünlerini tercih etmelisiniz. Yağlı saç bakım ürünleri saçınızı ağırlaştıracağından şekil vermeniz oldukça zor olabilir. Tutucu özelliği fazla olan ürünler ise tercihleriniz arasında olmalı.

FÖN GÜCÜ

Neredeyse tüm hacim veren ürünler etkilerini daha yoğun göstermek için fön uygulamasına ihtiyaç duyar. Bu neden ile saçınızı fön ile kurutmak bile ona hacim kazandıracaktır.