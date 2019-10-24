Kahkül hangi yüzlere yakışır?

YENİLİKLERE AÇIK BİRİ MİSİN?

Kahkül kestirmek, tüm imajını değiştirebilecek kadar büyük bir adım. Bu neden ile bütün riskleri göz önüne alıp, öyle karar vermelisin.

HER YÜZ TİPİNE UYGUN BİR KAHKÜL KESİMİ VAR

Genellikle oval veya minyon, yüksek ve bombeli alınlara sahip yüzlerde daha iyi duracağı söylenen kahkül modelleri aslında doğru kesim yapıldığında bütün yüzlere yakışacaktır. Örneğin yuvarlak yüze sahip kişiler; kaşın biraz üzerinde kesilen ve aralıklı kahkül modellerini tercih etmeliler.

KALP ŞEKLİNDE YÜZLER

Kalp şeklinde bir yüze sahip olan kadınlar uzun kahkül tiplerini tercih edebilir. Böylelikle kalp yüz şeklinde mevcut olan geniş olan alın ve küçük-sivri çene birbirleri ile dengelenmiş bir görüntü yakalayacaktır.