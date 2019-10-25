Kuru şampuan kullanmak saçlarınıza zarar verir mi?

Sık sık kuru şampuan kullanımı, düzgün yıkama gerçekleştirilmediğinde saç diplerinizde birikmeler ile sonuçlanacağından; foliküllerin tıkanmasına ve zamanla bu sorunun ilerlemesine neden olabilir. Bu sorunu önlemek için saçınızın ağırlığına göre yıkama sürenizi belirlemeniz ve düzenli olarak yıkamanız gerekir. Birçok uzman saçı 2 defa şampuanlamanın yeterli olduğunu ancak bu noktada saçlarınızı düzgün durulamanız çok önemli olduğunu belirtiyor.

Saça kuru şampuanı uyguladıktan sonra bir süre beklemek gerekir. Bunun sebebi kuru şampuanın saç diplerinde oluşan yağlanmayı azaltmasını beklemektir. Ancak çoğu kişi ürünün etkisini göstermesi için beklemeden daha fazla ürün uygular. Bu kuru şampuanın işlevini gösterememesine neden olur. Aksine, saç diplerinde fazla ürün birikir ve saçlarınızın sağlığını tehlikeye sokar. Bu tür sorunların önüne geçmek için yeterli miktarda kuru şampuan uygulandıktan sonra bir süre beklenilmeli ve daha iyi bir sonuç almak için saçlar uygulama sonrası taranmalıdır.