Fan fırça nasıl kullanılır?

Yelpaze ya da fan fırça olarak anılan bu düz, kenarlara açılan fırça son zamanlarda makyaj severlerin çantasında mutlaka yer alan bir parçaya dönüştü.

PEKİ BU FIRÇA NE İŞE YARAR?

Peki bu fırça ne işe yarar? Aslında aydınlatıcı fırçası olarak da anılan bu fırça, adı üstünde olduğu gibi aydınlatıcınızı en rahat ve doğal bir şekilde uygulamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda yüzünüzde kalan makyaj fazlalıklarından da arındırır.

Büyük boy bir fan fırçasıyla, baking sonrası fazla pudrayı yüzünüzden atabilir hatta vücudunuza bile rahatlıkla aydınlatıcı ürün uygulayabilirsiniz. Orta boyunda olanı ise en doğal ve doğru bir şekilde aydınlatıcınızı elmacık kemiklerinize, dudak üstünüze uygulamanızı sağlar. En küçük boyuyla maskara sürmek ya da kirpiklerinize sim yapıştırmak mümkün oluyor.