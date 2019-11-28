Güzellik trendi: Renkli eyeliner...

Hem cesareti simgeleyen hem de eğlenceli bir görünüm sağlayan renkli eyelinerler, sizi çok daha hoş gösterebilir. Sarıdan pembeye, maviden yeşile pek çok alternatifi bulunan renkli eyelinerları denemekten çekinmeyin .

Pastel tonları sevenler özellikle mat duran lila rengini tercih edebilirler. Özellikle ela ve yeşil göz rengine yakışacak bu ton bakışlarınızı daha romantik hale getirecektir.Yeşil eyeliner bal rengi gözlere çok yakışır. Farklı pek çok tonu bulunan yeşil eyelinera şeftali tonlu bir allık ile eşlik edebilirsiniz. Dudaklarınıza ise nude rengi bir ruj uygulamanızı öneririz Sarı eyeliner ile iddialı bir göz makyajı yapmanız mümkün. Gündüzleri ince akşamları ise kalın çekeceğiniz eyelinera bronz tonlarında bir makyajla eşlik edebilirsiniz.

Mavi gözlerle bütünlük kuran mavi ya da lacivert eyeliner çok hoş durur. İsterseniz göz kapağınıza isterseniz de göz alt kirpik diplerine çekerek tüm gözleri üzerinize toplayabilirsiniz.Kırmızı eyeliner cesareti ve iddialı olmayı sevenler için güzel bir seçim olacaktır. Hem göz altına hem de göz üstüne çekeceğiniz bu eyeliner ile kırmızı tonlarda gloss kullanabilirsiniz Altın tonlarında eyeliner ile etkileyici bakışlar yaratabilirsiniz. Hem günlük hem de gece makyajına uygun olan bu tonlar özellikle kahverengi gözlere bronz makyajla çok yakışacaktır.