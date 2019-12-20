Karbon peeling nedir? Nasıl yapılır? Faydaları ve zararları nelerdir?

Karbon Peeling genellikle sivilce lekeleri için çözüm olarak sunulsa da aynı zamanda birçok cilt problemini de ortadan kaldırıyor. Herc ilt için uygun olmayan karbon peelingin mutlaka uzmanlar tarafından uygulanması gerekiyor. Peki, pürüzsüz bir cilde kavuşmayı hayal edenlerin başvurduğu bir yöntem olan karbon peeling nasıl planlanır?

KARBON PEELİNG FAYDALARI

Cildin daha parlak görünmesini sağlar.

İğne (enjeksiyon) vb gibi ürünlerin cilde temas etmiyor oluşu, ağrı ve acı olmadan tedavi yöntemi sunmuş oluyor.

Cilt temizliği klasmanına bakıldığı zaman, diğer yöntemlere nazaran daha kalıcı sonuçları bulunduğu tespit edilmiştir.

Seansları kısa sürdüğü için tedavi sonrasında, normal yaşama devam edilebilir.

Uygulama seansları sonrasında kabuklanma ya da yaralanmalar görülmez.

Ciltteki ölü derilerden arınma sağlar.

Cildimizin gençlik kaynağı olan kolajen hormonunun salgılanmasını tetikler.

KARBON PEELİNG ZARARLARI

Uygulamanın amaçlarından birisi olan ölü derilerden arınma işlemi sonrasında, ciltte kısa süreli soyulmalar görülebilir.

Karbon peeling bilindiği gibi cildin yağ seviyeleri ile oynar. Bu sebeple uygulama sonrasında ciltte sivilce görülmesi mümkündür.

KARBON PEELİNG NASIL PLANLANIR?

Ortalama 6-8 seans , 15 gün veya ayda bir yapılır. Hastanın cildindeki probleme göre dermatolog tedaviyi planlamaktadır.