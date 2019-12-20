Kirpik neden dökülür?

Kirpiğin tek faydası estetik görünümü güzelleştirmek değildir. Gözü değişik toz parçacıklarından ve yabancı maddelerden, güneş ışığından da koruma vazifesi görür. Kirpik dökülmesi sonucunda kirpiklerimiz hem güzelliklerini kaybederler hem de vazifelerini yapamaz duruma gelirler. Kirpik dökülmesine tıpta Madarosis adı verilmektedir. Her ne kadar değişik kozmetik çözümlerle yapay kirpik takılması günümüzde başarılıyor olsa da bu kirpikler asla doğal olanının yerine geçemezler. Bunun için dökülen kirpikleri bir şekilde tekrar çıkarmak gerekecektir.

KİRPİKLER DOĞAL SÜRECİN GEREĞİ OLARAK DÖKÜLEBİLİRLER

Normal olarak bir kirpik tüyünün yaşam döngüsü 2-3 aydır. Bu süre zarfında dökülmekte olan kirpikler yerine kirpik köklerinden yenileri çıkmaktadır. Özellikle sert bir biçimde gözleri silmek, sert ve kalitesiz fırçalarla göz ve kirpik makyajı yapmak, ağır makyaj yapmak ve gereğinden fazla göz maskarası kullanmak, kalitesiz makyaj ürünleri tercih etmek gibi nedenler de kirpik dökülmesine neden olabilmektedir.

ALOPESİ AREATA VE TİROİD HASTALIKLARI DA KİRPİK DÖKÜLMESİNE SEBEP OLABİLİR

Alopesi Areata(Kellik), vücudunuzun bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olup kirpikler vücut tarafından yabancı madde olarak algılanmakta ve bir tür alerji gelişmektedir. Bu alerji neticesinde vücudumuzu koruyan hücreler, kirpiklerde bulunan saç köklerine saldırarak yaparak kirpiklerin çıkmasına engel olmaktadır.

GÖZKAPAĞI İLTİHABI VE GÖZLERDE ARPACIK:

Blefarit, D.folliculorum ve göz arpacığı gibi göz kapakları iltihapları da kirpiklerin azalmasına neden olan durumlardır. Bu durumlarda antibiyotikli göz merhemleri kullanmak, ve makyajdan kaçınmak, kirpikleri tahriş edecek şeyler yapmamak yararlı olacaktır.

TRİKOTİLOMANİ: KİRPİKLERİ VE SAÇLARI YOLMA HASTALIĞI

Trikotillomani hastalarında zorlu davranış bozuklukları vardır. Hastalık özellikle stres ortamlarında iyice belirginleşmekte ve kişi kirpikleri , saçlarını çekerek koparma güdüsü ile başa çıkamamaktadır.

DOĞAL YAŞLANMA SÜRECİ

Bilimsel çalışmalara göre, yaşlanma nedeniyle görülen saç ve kirpik dökülmesi hem kadınlarda, hem de erkeklerde en sık nedenlerinden biridir. Kadınlar özellikle menopoz döneminden sonra kirpik dökülmeleri ile daha sık karşılaşmaya başlamaktadır. Bunun nedeni menopozlu kadınların vücutlarında görülen östrojen hormonu azlığıdır. Saçlara ve kirpiklere iyi gelen besinler tüketilmelidir.

BAZI İLAÇLARIN KULLANIMI DA KİRPİK DÖKÜLMESİNE YOL AÇABİLİR

Kemoterapi tedavisi alan hastalarda geçici olarak kirpiklerde azalma ve dökülmelerin olması doğaldır.

UZUN KİRPİK

Doğuşsal olabileceği gibi, allerijik rinit, allerjik konjonktivit,Çölyak hastalığı, Cohen sendromu, mevalonik asidüri, Cornelia-De Lange sendromlarında da görülebilir