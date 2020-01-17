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Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları nelerdir?

Cilt lekeleri, cildin bazı alanlarında normalden daha fazla melanin üretilmesi sonucu oluşurlar. Melanin gözlere, cilde ve saça renk veren pigmenttir. Ciltteki koyu alanlar sağlık açısından çoğu zaman bir risk oluşturmasa da kozmetik nedenlerden dolayı can sıkan bir duruma dönüşebiliyor. Birçok sebebi olmakla beraber en sık iki sebep güneş ışınları ve yaşlanmalarıdır. Lekelerin renkleri açık kahverengiden çok koyu kahverengi hatta siyaha kadar değişebilir. Kendiliğinden geçmeyen lekeler kişiler için oldukça can sıkıcı olurlar. Ancak bu lekelerden kurtulmanın yolları da var. Lekelerden kurtulmak için evde uygulanabilecek yöntemler şunlardır…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 16:36 ABONE OL
Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları nelerdir?

Medikal Estetik Hekimi Dr.Metehan Özgür cilt lekelerinden kurtulmanın yolları ile ilgili bilgiler verdi.

CİLT KREMLERİ

Amaca uygun cilt kremleri çok güçlü olarak etki etmeseler de renk açma açısından faydasız değillerdir. Retinol veya alfa hidroksi asit içeren kremler cildin soyulmasını ve alttan yeni cilt hücrelerinin çoğalma hızını artırabilirler. Krem seçiminde her zaman doktorunuzun tavsiye ettiği medikal kremleri tercih edin.

DOĞAL ÇÖZÜMLER

Çalışmalar göstermiştir ki niacinamide (Vitamin B3'ün bir türü), soya, meyankökü özütü ve dut leke için etkilidir. Araştırmalar kısıtlı olmasına rağmen doğal yöntemlerin hiperpigmentasyonda etkili olduğuna dair aydınlatıcı görüşler vardır.

KOZMETİK ÜRÜNLER

Lekeyi gidermese de kozmetik ürünlerin geçici olarak lekelerin üstünü kapatmak amacıyla kullanılması çok yaygındır ama tabiki kalıcı bir yöntem değildir.

EVDE BUNLARI KESİNLİKLE YAPMAYIN !

İnternette ne yazık ki çok yanlış bilinen, zararlı olan ya da hiçbir etkisi olmayan şeyler yazılıyor. Limon ve elma sirkesi ile cildi ovalamak hiçbir etki etmemesine rağmen aksine tahriş eder ve de lekeleri çok daha kötü hale getirir. İçinde civa ihtiva ede bazı renk açıcı ürünler ve doktor tavsiyesi olmadan kullanılan steroidli kremler cilde zarar vererek kabarcıklar, isilikler, akneler ve kızarıklıklara neden olabilirler.

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