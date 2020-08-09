Gün boyu güzel kokmak için öneriler...

Her şeyden önce, iyi kokmanızı sağlamak için uygun hijyen şarttır! İster duş ister banyo hayranı olun, düzenli güzellik rutininizin bir parçası olarak cildinizi tepeden tırnağa temizlediğinizden emin olun.

KOKULU VÜCUT LOSYONU

Elbette, parfüm güzel kokmada önemli bir rol oynar ancak size kalıcı bir koku verebilecek tek ürün değildir. Kokulu vücut losyonu ve nemlendiriciyle beraber; kullandığınız parfüm kokusunu destekleyin.

DEODORANT

Banyodan çıkınca nemlendirici uyguladıktan sonra ikinci yapacağınız şey deodorant uygulamak olmalıdır. Bu sayede hiç terlemeden, güzel kokacaksınız.

VÜCUT SPREYİ

Vücut losyonunu; aynı türden bir vücut spreyiyle destekleyebilirsiniz. Bu sayede losyonunuzun kokusu daha kalıcı olacak

PARFÜM

Parfüm kullanımı kadar; parfümü nasıl kullandığınız da önemlidir. Evet, boynunuzdan daha fazla bölgeye parfüm sürmelisiniz. Bilekleriniz ve dirsek içleriniz size gün boyu güzel kokma şansı tanıyacak! / Kaynak: Pembenar